Помпео заверил в отсутствии дополнительных тайных договоренностей с талибами

Американский госсекретарь Майп Помпео заявил, что Соединенные Штаты не заключали никаких тайных договоренностей с террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

Он отметил, что была опубликована открытая версия соглашения сторон. В документе представлены две составные части, касающиеся выполнения соглашения.

«Только они являются секретными», — отметил Помпео.

Он заверил, что никаких дополнительных секретных договоренностей между США и талибами не было.

«Это абсолютно прозрачное соглашение», — подчеркнул Помпео.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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