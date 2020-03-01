Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом

Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, передает агентство САНА.

Там отметили, что отныне все объекты в воздухе над северо-западом Сирии будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО.

В конце февраля силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего 33 из них погибли и более 30 ранены. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская сторона, в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечила эвакуацию погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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