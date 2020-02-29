Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины и Грузии

Министерство обороны США заключило контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Грузии и других стран. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Пентагона уведомлении.

Совместная группа компаний Raytheon - Lockheed Martin займется производством комплексов для Украины, Грузии, Литвы, Турции, Чехии, Эстонии и некоторых других государств. Для данных целей было выделено $18,4 млн.

Производство должно быть завершено 25 июня 2020 года, отмечается в заявлении министерства.

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