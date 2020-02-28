Турция заявила о необходимости объявления бесполетной зоны над Идлибом

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и объявления бесполетной зоны над сирийском Идлибом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Алтун отметил, что гаранты астанинского процесса — Россия и Иран — потеряют свой авторитет, если не выполнят обязательств по сокращению насилия и военных действий в Идлибе.

Ранее сообщалось, что силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих.

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