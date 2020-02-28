Пентагон назвал систему ПРО для защиты от России технически нереализуемой

Глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что США не могут создать противоракетную оборону, которая смогла бы обеспечить полноценную защиту от России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адмирала, разработка защитных систем против межконтинентальных баллистических ракет со стороны России «технически нереализуема и затратна».

Кроме того, как отметил Ричард, это угрожает стратегической стабильности. Он пояснил, что в данный момент все ПРО США предназначены для защиты от стран-изгоев. Они намеренно сделаны таким образом, чтобы не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания РФ и Китая.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ядерный удар по России: США обыгрывают сценарий войны