В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что речь идет о террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам»* (организация запрещена в России).

В ведомстве отметили, что для исключения любых угроз безопасности турецким военным российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром. Так, в течение прошедших суток представители ЦПВС постоянно запрашивали и подтверждали у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, располагающихся рядом с районами боевых действий террористов.

Ранее сообщалось, что силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих. Однако, подчеркнули в ведомстве, согласно переданным турецкой стороной российскому ЦПВС координатам, никаких подразделений турецких ВС в районе обстрела не было и не должно было находиться.

При этом, сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции.

«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число погибших военных армии Турции в Идлибе возросло до 33

— В партии Эрдогана заявили, что Турция будет признавать войска Сирии «вражескими целями»