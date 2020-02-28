Турция сообщила об уничтожении военного конвоя сирийских войск в Идлибе

Турецкая армия уничтожила конвой правительственных войск Сирии в провинции Идлиб. Об этом сообщает Twitter газеты Daily Sabah.

По данным издания, были обстреляны бойцы сирийской армии, которые двигались по международной автостраде М-5 (север–юг).

Как уточняется, удар был нанесен по территории восточного Идлиба.

Ранее стало известно, что в результате авиаудара в сирийском Идлибе погибли 33 военных Турции. Обстрел произвели правительственные силы Сирии.

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