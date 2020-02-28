Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, летевший над Тихим океаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное ВМС США.

Как стало известно, инцидент случился еще 17 февраля во время того, как американский летательный аппарат патрулировал воздушное пространство над международными водами Тихого океана в 380 милях (611,5 км) к западу от острова Гуам.

В ВМС США уведомили, что лазер не был виден невооруженным глазом, однако его зафиксировал датчик на борту самолета-разведчика.

При это там заверяли, что их воздушное судно занималось патрулированием согласно международным нормам.

Как отмечается в документе, лазер такого класса «потенциально» может нанести «серьезный ущерб летным экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам».

«Действия эсминца КНР были небезопасными и непрофессиональными», — заявили в ВМС США.

Американская сторона также считает, что действия китайского корабля нарушают международные договоренности, а также соглашения между КНР и США.