Число погибших турецких военных в Идлибе увеличилось до 29

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Число погибших при ударе по турецким военным в сирийской провинции Идлиб достигло 29. Об этом сообщает издание Yeni Şafak со ссылкой на губернатора турецкой провинции Хатай Рахми Догана.

До этого стало известно, что сирийские правительственные силы нанесли авиудар по военнослужащим Турции в Идлибе. При этом ранее Доган заявлял о 22 погибших бойцов турецкой армии.

Также сообщалось, что после этого турецкие силы устроили обстрел позиций сирийской армии.

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