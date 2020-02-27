Российский самолет провел наблюдательный полет над Турцией

Российские военные совершили наблюдательный полет над территорией Турции в рамках договора по Открытому небу, сообщает «Интерфакс».

Самолет Ту-154М ЛК-1 вылетел с авиабазы близ города Эскишехир и полетал над военными объектами Турции, а также пролетел вблизи границы с Сирией. Миссия 27 февраля продолжалась около четырех часов.

Изначально полет был запланирован на 25 — 28 февраля.

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