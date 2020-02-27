Посол Люксембурга назвал опасным «молчание» между РФ и НАТО

Посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер заявил, что РФ и НАТО необходимо вести диалог, а не «молчать», так как это может привести к опасной ситуации, передает РИА «Новости».

«Тот уровень молчания, который мы наблюдаем со стороны и России, и НАТО становится опасным. Необходимо укрепить, усилить уровень диалога», — сказал дипломат.

Глава диппредставительства отметил, что коммуникация на военном уровне между сторонами «позволит избежать неправильных толкований, определенных маневров, действий со стороны другого, которые могут привести к тяжелым последствиям».

«Из своей истории моя страна поняла, что опасно маленькому государству находится между двумя крупными блоками. Это как кусочек ветчины между двумя ломтиками хлеба в бутерброде – есть риск, что вас съедят», — сказал посол.

По словам Кнебелера, было бы неплохо, если бы существовала архитектура безопасности, которая объединила бы Российскую Федерацию и Североатлантический альянс. Как пример он назвал ОБСЕ.

Люксембург является одной из стран-участниц НАТО.

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