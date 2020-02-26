Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границ РФ самолетами

Премьер-министр России утвердил новые Правила применения оружия при охране границ российского государства в воздушном пространстве. Об этом сообщается на сайте правовой информации.

Согласно документу, вооруженные силы РФ могут сбивать нарушившие российские границы гражданские лайнеры лишь в исключительных ситуациях и если на борту отсутствуют пассажиры или заложники.

Кроме того, сначала самолеты ВКС обязаны подать нарушителю радиокоманды и визуальные сигналы, чтобы тот покинул воздушное пространство России. Если самолет будет продолжать свой полет, необходимо принять меры для его принудительной посадки или выдворить.

В тех случаях, если самолет захвачен, военные должны принудить его к посадке на специальных аэродромах. При отказе следовать требованиям ВС РФ имеют право открыть огонь по лайнеру, но только если нет заложников.

Новая редакция Правил заменяет документ 1994 года, который также запрещал сбивать самолеты с пассажирами.

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