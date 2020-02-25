В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио «Новое время».

СНБО рассматривает пять возможных вариантов развития ситуации, один из них – российское наступление, отметил Данилов. Он подчеркнул, что Украина «очень-очень мощно» готовится к подобной ситуации.

По словам секретаря СНБО, украинская сторона «понимает, что нужно в этом случае делать». Кроме того, потенциальные методы сдерживания российской агрессии учитывались при составлении государственного оборонного заказа на период до 2022 года, добавил Данилов.

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