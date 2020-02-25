Руцкой рассказал, что не осуждал Язова за поддержку ГКЧП

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Бывший вице-президент России Александр Руцкой в беседе с «Газетой.Ru» выразил соболезнования в связи со смертью маршала СССР Дмитрия Язова и подчеркнул, что никогда не осуждал его за участие в ГКЧП.

«Выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Тимофеевича. Он прошел славный путь, не прятался где-то в тылу, а воевал как положено. Я никогда не обвинял его в участии в ГКЧП. Это было человеческое устремление – сохранить Родину, которой присягал на верность. Он хотел не допустить развала СССР. Обвинять его в этом просто некорректно», — сказал Руцкой.

Последний маршал СССР Дмитрий Язов умер от тяжелой болезни в возрасте 95 лет.

В 1991 году Язов поддержал Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), объявивший своей целью срыв подписания договора о создании СНГ.

Против ГКЧП выступил президент РСФСР Борис Ельцин. Он издал указ о том, что все исполнительные органы должны подчиняться президенту. Его поддержал и Александр Руцкой.

Противостояние двух структур закончилось арестом всех участников ГКЧП. В 1994 году их амнистировали постановлением Государственной думы.

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