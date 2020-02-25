Названо возможное место похорон маршала СССР Дмитрия Язова

Предполагается, что последнего маршала СССР Дмитрия Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах 28 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

Отмечается, что в связи со смертью Язова Министерство обороны должно создать комиссию по организации похорон.

По словам Дерябина, возглавит комиссию глава ведомства Сергей Шойгу или один из его заместителей.

Он также добавил, что последнему маршалу Советского Союза во время похорон будут оказаны все положенные воинские почести.

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