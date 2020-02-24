Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

По словам Журавлева, подобные слухи распространяет в Великобритании так называемая Сирийская обсерватория по правам человека, что является преднамеренным информационным вбросом.

Военный отметил, что самолеты России в указанных районах 24 февраля не выполняли боевых задач.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко ухудшилась после того, как Турция и Россия попытались установить режим тишины. Террористы лишь усилили наступление.

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