В ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе. Об этом сообщает НСН.

По его словам, первой целью является привыкание европейских жителей к данному «невероятному сценарию решения конфликта».

«Вторая цель – попытка запугать население Европы и оправдать нахождение американских баз на территории европейских стран как гарантов безопасности и защитников на случай ядерного удара со стороны России», – сказал Шерин.

Он отметил, что Москва не имеет с Европой каких-либо конфликтов, из-за которых Россия бы решилась на такой шаг, как нанесение ядерного удара.

Как добавил парламентарий, российская военная доктрина предполагает такой вариант удара только в том случае, если целостности государства угрожает опасность.

Ранее стало известно, что США провели учения на случай ядерной атаки России по Европе.

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