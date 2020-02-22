МИД заявил о восьми атаках террористов на российскую базу Хмеймим
За полтора месяца террористические организации восемь раз атаковали российскую базу в Хмеймиме. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Дипломат рассказал, что с начала января 2020 года в САР действовал режим прекращения огня, однако он распространялся лишь на «умеренную оппозицию» и сирийские войска. Боевики, которых в стране десятки тысяч, проигнорировали его и продолжили обстрелы.
По его данным, беспилотные объекты террористов восемь раз нападали на авиабазу России в Хмеймим.
Он подчеркнул, что российская сторона никогда не будет терпеть боевиков на национальной территории Сирии.
«Никакого прекращения огня с ними быть не может, коль скоро это террористы», — добавил Вершинин.
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