В Сирии пообещали сбивать любые нарушавшие воздушное пространство самолеты

Командование ВС Сирийской Арабской Республики пригрозило, что собьет любое воздушное судно, которое нарушат воздушное пространство Сирии. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник

По словам источника, любое нарушение воздушного пространства Сирии будет рассматриваться как внешняя военная агрессия. Уже было дано распоряжение устранять ее любыми доступными способами.

«Самолет, нарушавший пространство САР, будет преследоваться. Также будут предприниматься попытки его уничтожения», — подчеркнул источник.

Отмечается, что системами ПВО САР будут сбиты любые самолеты из любой страны, если они нарушат воздушные границы.

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