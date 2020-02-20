Самолет Су-25 загорелся на аэродроме в Липецке
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На аэродроме в Липецке произошло возгорание на борту самолета Су-25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что экипаж самостоятельно покинул самолет. Никто не пострадал.
По предварительным данным, самолет принадлежит Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком.
В ГУ МЧС по Липецкой области также подтвердили факт произошедшего.
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