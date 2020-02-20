Самолет Су-25 загорелся на аэродроме в Липецке

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3 февраля 2018 года был сбит с земли штурмовик Су-25, летчик погиб 3 февраля 2018 года был сбит с земли штурмовик Су-25, летчик погиб
3 февраля 2018 года был сбит с земли штурмовик Су-25, летчик погиб
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

На аэродроме в Липецке произошло возгорание на борту самолета Су-25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что экипаж самостоятельно покинул самолет. Никто не пострадал.

По предварительным данным, самолет принадлежит Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком.

В ГУ МЧС по Липецкой области также подтвердили факт произошедшего.

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