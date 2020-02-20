Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

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В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Запись ведется пассажиром автомобиля, который следовал за колонной с российскими флагами.

На видео заметно, как российский «Тигр» пытается обогнать машину с флагом США. Однако американский броневик блокирует проезд, а затем пытается столкнуть «Тигра» с дороги. Ролик прерывается на моменте, когда оба автомобиля съезжают с полосы в поле.

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