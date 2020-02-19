На Украине заявили, что ситуация в Донбассе успокоилась

Глава министерства обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что ситуация в Донбассе успокоилась. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что ситуация в регионе не привела к смене позиций украинских военных.

Однако, по словам Загороднюка, они временно покинули опорный пункт в месте обострения в Донбассе на линии соприкосновения.

Министр подчеркнул, что «ситуация спокойная», а также добавил, что «поводов для паники нет».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Небензя заявил о попытках подменить минские договоренности по Донбассу

— В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе

— «В ночное время»: в ЛНР ждут новых атак со стороны ВСУ