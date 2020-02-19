На Украине заявили, что ситуация в Донбассе успокоилась
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Глава министерства обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что ситуация в Донбассе успокоилась. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что ситуация в регионе не привела к смене позиций украинских военных.
Однако, по словам Загороднюка, они временно покинули опорный пункт в месте обострения в Донбассе на линии соприкосновения.
Министр подчеркнул, что «ситуация спокойная», а также добавил, что «поводов для паники нет».
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