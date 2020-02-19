В Кремле назали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможную операцию Турции в сирийском Идлибе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе — обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии — худший сценарий.

«Давайте пока не будем исходить из худших сценариев. Если речь идет об операции против террористических групп в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей, ибо нейтрализация этих группировок, обладающих сейчас мощной инфраструктурой вооружений, есть обязанность турецкой стороны. Если речь идет об операции против вооруженных сил Сирии, то это худший сценарий», — сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе.