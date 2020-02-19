Майор Минобороны получил взятку за скафандр для МКС

В законную силу вступил обвинительный приговор в отношении майора Минобороны Александра Кузьмина по делу о получении взятки за согласование испытаний и приемки скафандра «Орлан-МКС», который после должен был быть доставлен на Международную космическую станцию (МКС), передает »Коммерсантъ».

12 ноября 2018 года сотрудниками ФСБ был задержан майор Александр Кузьмин, отвечающий за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности. Мужчина признался, что из-за сложного материального положения был вынужден вымогать деньги у представителя подмосковного АО «НПП «Звезда»», основного производителя скафандров для российских космонавтов.

Согласно вынесенному приговору, Кузьмина обязали выплатить штраф в размере 2 млн 100 тысяч рублей, а также на два года лишили права занимать организационно-руководящие должности.

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