Шойгу обвинил США в разграблении нефтяных богатств Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что введенные США санкции против Сирии, а также разграбление нефтяных богатств страны мешают восстановлению нормальной жизни республики. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам переговоров глав МИД и министров обороны России и Италии, прошедших в формате «2+2», Шойгу заявил, что США, полностью контролируя сирийские месторождения нефти, «неприкрыто» выкачивают оттуда ресурсы.

Кроме того, по словам главы ведомства, Вашингтон блокирует поставки нефти в Сирию из других стран.

«Большая часть территории Сирии нуждается в тепле, горячей воде, электричестве. Все это берется из углеводородов, которые запрещено туда поставлять», — заявил министр.

Таким образом, США полностью препятствуют восстановлению мирной жизни в стране.

Шойгу добавил, что Вашингтон также не сдержал своего обещания по восстановлению города Ракка, разрушенного в результате американских обстрелов.

Ранее военные США перекрыли солдатам из России доступ к сирийским месторождениям нефти.