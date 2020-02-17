Партия Вакарчука представит в Раде план по возвращению Донбасса

Парламентская фракция партии Святослава Вакарчука «Голос» планирует представить в Раде план по возвращению Украине неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сообщает сайт политсилы.

Как стало известно, парламентариям расскажут про данный план уже в ближайшее время.

«Фракция «Голоса» представит свой собственный детальный план возвращения оккупированных украинских территорий, к работе над которым приглашает все политические силы в парламенте», — указана в сообщении на сайте партии Вакарчука.

Ранее на сайте Мюнхенской конференции в пятницу, 14 февраля, ,был выложен план по урегулированию на Украине, однако потом он был удален. С ним не согласился украинский МИД, который посчитал этот план частной инициативой.

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