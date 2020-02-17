Киев оставит воинское приветствие «Слава Украине!»

После прекращения действия закона о строевом уставе ВСУ воинское приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!» будет по-прежнему использоваться в украинской армии. Об этом сообщает сайт Минобороны страны.

Как отметили в оборонном ведомстве, будет издан соответствующий приказ.

Уточняется, что в этом документе и будет закреплено данное приветствие.

До этого Рада приняла закон, в соответствии с которым строевой устав ВСУ утратил свою силу. Его текст уже направлен на подписание президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В начале октября 2018 года экс-глава Украины Петр Порошенко одобрил изменения в уставы ВСУ. В одном из них и было изменено воинское приветствие на «Слава Украине!» — «Героям слава!».