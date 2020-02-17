Британские СМИ заявили о разведывательной деятельности РФ у берегов Ирландии
Британская газета The Times заявила, что российские спецслужбы у берегов Ирландии якобы определяли, где находятся кабели, соединяющие Европу, Великобританию и США.
Автор статьи предположил, что этими «шпионами» могли быть сотрудники главного разведывательного управления Генштаба ВС России.
По данным газеты, разведчики намеревались отыскать у кабеля слабые места и изучали инфраструктуру порта в Дублине.
Издание напомнило, что в 2015 году американские военные уже упоминали о том, что российские подлодки выясняют расположение кабелей в Атлантическом океане.
Россию также подозревают в использовании Ирландии в качестве базы для своих сотрудников. При этом эксперт Марк Галеотти отметил, что ирландская контрразведка слаборазвита.
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