Президент США Дональд Трамп выступал с требованием устранить сына основателя «Аль-Каиды» (организация запрещена в России)* Хамзу бен Ладена к американским спецслужбам, несмотря на существующие более опасные террористические угрозы. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

Такое решение президента источник объяснил тем, что Трамп лишит одного из лидеров Боевиков, а также устранит «символическую связь» с отцом бен Ладена.

Он отметил, что американский лидер выступал с такими заявлениями в первые годы президентства, несмотря на представленный ЦРУ список потенциально опасных террористов. По его мнению, позиция Трампа была продиктована тем, что он «никогда не слышал» о находящихся в список именах.

Кроме того, среди главных террористических целей главы Белого дома был устраненный в октябре в ходе американской спецоперации лидер террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)* Абу Бакр аль-Багдади.

«Аль-Каида» (организация запрещена в России)и «Исламское государство» (организация запрещена в России) являются запрещенными на территории России террористическими группировками.

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