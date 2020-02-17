Столтенберг рассказал об интенсивных дискуссиях России и НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал об интенсивных дискуссиях между альянсом и Россией. Об этом он заявил в интервью газете Figaro.
Столтенберг уточнил, что НАТО обсуждает с Россией вопросы вооружения, снижения рисков, а также теме прозрачности.
Такж, по мнению генсека НАТО, Россия якобы нарушила Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он добавил, что и по этому вопросу ведутся «интенсивные и открытые дискуссии».
Кроме того, Столтнберг указал на необходимость членам альянса «оставаться едиными, говорить одним голосом и быть твердыми».
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