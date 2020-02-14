Вертолет сирийской армии сбили ракетой в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб был сбит вертолет армии страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Согласно имеющимся данным, военный вертолет сбили ракетой на западе провинции Идлиб рядом с деревней Урем-Кубра.

Уточняется, что в этом районе находятся террористические группировки, которые могли и сбить вертолет.

В результате случившегося погибли все люди, находившиеся внутри вертолета.

Стоит отметить, что на днях также был сбит вертолет ВС Сирии. 11 февраля боевики сирийской вооруженной оппозиции сбили военный вертолет армии страны.

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