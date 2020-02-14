В России могут начать создавать центр по развитию гиперзвука
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Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что тема гиперзвука в России объединяет несколько десятков проектов. Об этом пишет РИА «Новости».
Так, по его словам, именно гиперзвук является одним из перспективных направлений в России.
Обносов отметил, что сейчас объединены усилия ВПК «НПО машиностроения», ЦАГИ, ЦИАМ, академических институтов и рада организаций для реализации соответствующих проектов.
Он подчеркнул важность сконцентрированности усилий разработчиков на данной теме.
По его предположениям, в ближайшее время встанет задача создавать межведомственный центр по развитию гиперзвука.
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