В России могут начать создавать центр по развитию гиперзвука

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что тема гиперзвука в России объединяет несколько десятков проектов. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, по его словам, именно гиперзвук является одним из перспективных направлений в России.

Обносов отметил, что сейчас объединены усилия ВПК «НПО машиностроения», ЦАГИ, ЦИАМ, академических институтов и рада организаций для реализации соответствующих проектов.

Он подчеркнул важность сконцентрированности усилий разработчиков на данной теме.

По его предположениям, в ближайшее время встанет задача создавать межведомственный центр по развитию гиперзвука.

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