Минобороны опубликовало секретные документы об освобождении Будапешта

К 75-летию освобождения Будапешта от фашистских войск Министерство обороны рассекретило постановление Госкомитета обороны СССР с обоснованием появления советских войск в Венгрии, схему группировки российских и немецких войск, протокол допроса взятого в плен венгерского генерала-майора и архивные фотографии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В документах отмечается, что введение войск Красной Армии в Венгрию «не имеет других целей, кроме как освобождение венгерского народа».

Также представлены фотографии города в январе 1945 года. «Большая его часть превратилась в руины. Силами военнослужащих Красной Армии была проведена колоссальная работа по разминированию Будапешта», — говорится в поясняющей записке.

Кроме того, можно ознакомиться с протоколом допроса генерал-майора Габора Герлоци, адъютанта правителя Венгрии Миклоша Хорти.

Советские войска освободили Будапешт 13 февраля 1945 года. Стратегическая операция войск второго и третьего Украинских фронтов при участии Дунайской военной флотилии проводиласть 108 дней.

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