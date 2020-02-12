WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран

ЦРУ в сотрудничестве с разведкой ФРГ при помощи шифровального оборудования подконтрольной им швейцарской компании Crypto AG в течение полувека перехватывало секретные сообщения более 120 стран мира. Об этом пишет The Washington Post и сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на документы спецслужб и интервью с действующими и бывшими сотрудниками разведки.

По данным издания, оборудование данной фирмы приобретали латиноамериканские военные хунты, Иран, Индия, Пакистан и Ватикан. При этом среди них не было СССР и Китая.

«Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны», — указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.

В документе спецслужбы, который есть в распоряжении The Washington Post, называют это «разведывательным успехом столетия».