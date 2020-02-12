WSJ: США могут предъявить обвинения основателю ЧВК Blackwater по «российскому делу»

Министерство юстиции США сейчас пребывает «на поздней стадии» принятия решения о предъявлении обвинений основателю частной военной компании Blackwater Эрику Принсу. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что его могут вменить в вину ложь конгрессу по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года и в нарушении правил международной торговли оружием.

Как указано в материале, представители министертва уже занимаются изучением показаний Принса в конгрессе 2017 года по «встрече с советником президента России Владимира Путина», то есть с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.