Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

Министерство иностранных дел Филиппин отправило уведомление в США о расторжении военного договора. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Додо Дюлай в своем Twitter.

«Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле», — пишет заместитель главы МИДа.

Договор станет недействительным спустя 180 дней с момента получения Вашингтоном уведомления, как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Manila Bulletin. Как отмечается, данные соглашения были подписаны в 1998 году и устанавливали правила въезда и пребывания американских военных на территории Филиппин.