Трамп пообещал создать самое мощное ядерное вооружение в мире

Вашингтон займется созданием самого мощного ядерного вооружения в мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на выступлении перед губернаторами, которое транслировал канал PBS.

Американский лидер сообщил, что пока между Россией, США и Китаем нет договоренностей по контролю за ядерным вооружением, у США нет выбора, кроме создания мощнейшего ядерного арсенала.

«Единственный путь для нас — создавать самые мощные ядерные силы в мире», — цитирует ТАСС слова Трампа.

По словам президента, российская и китайская стороны готовы к переговорам. Однако, пока четкого соглашения по этому вопросу нет, ядерные державы тратят миллиарды долларов на вооружение, заметил Трамп.

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