Минобороны Турции: пятеро турецких военных погибли при артобстреле в Идлибе

В Министерстве обороны Турции заявили, что в ходе артобстрела наблюдательного пункта в сирийском Идлибе погибли пять турецких военнослужащих. Об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что еще пятеро солдат получили ранения при обстреле со стороны правительственной армии САР.

Анкара произвела ответный огонь.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 3 февраля в результате удара правительственных войск Сирии погибли пять турецких военных и трое гражданских. После этого глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар сообщил, что Анкара в ответ ликвидировала 76 военнослужащих сирийских правительственных войск.

При этом в российском Центре по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) отметила, что Турция не наносила ударов по позициям режима президента Сирии Башара Асада в Идлибе.

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