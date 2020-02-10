В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Американское издание Breaking Defense обнаружило, что реки являются естественным препятствием для победы в гипотетической войне с Россией.

Как сообщается, если произойдет вооруженный конфликт между Россией и США, то театр военных действий развернется в Восточной Европе, на территории которой находится большое количество рек. Например, река Висла протекает с юга на север через всю Польшу, и для любых передвижений армии США придется пользоваться мостами, которые способны выдержать вес до 55 тонн.

Отмечается, что мосты в Восточной Европе строились в период Холодной войны с таким расчетом, чтобы выдержать 45-тонные советские танки. Большинство современных танков НАТО весят около 60 тонн, что не позволит им преодолевать реки в самых ключевых местах.

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