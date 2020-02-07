Суд заключил под стражу обвиняемого в крупных хищениях замглавы Генштаба

Гарнизонный военный суд постановил заключить под стражу заместителя начальника Генштаба — начальника Главного управления связи вооруженных сил России Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей при поставках в армию портативных радиостанций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, его арестовали на два месяца.

Уточняется, что Арсланов будет находиться в СИЗО до 7 апреля.

Как отмечается, СК России считает его виновным в совершении хищений 6,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Арсланова задержали в собственном доме в Москве.

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