WSJ: участились стычки между военными США и сотрудниками российских ЧВК в Сирии

Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри утверждает, что российские сотрудники частных военных компаний (ЧВК) ведут напряженную борьбу с военными из Соединенных Штатов в Сирии, пишет The Wall Street Journal.

По его данным, столкновения двух стран на северо-востоке Сирии происходят не ежедневно, однако они участилась. Это вызывает опасения.

«Стычки не связаны с применением силы», — говорится в тексте.

Издание отмечает, что в социальных сетях появились фотографии, на которых видно, как американские военные грузовики блокируют гражданские автомобили с российскими сотрудниками ЧВК.

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