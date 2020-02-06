WSJ: участились стычки между военными США и сотрудниками российских ЧВК в Сирии
Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри утверждает, что российские сотрудники частных военных компаний (ЧВК) ведут напряженную борьбу с военными из Соединенных Штатов в Сирии, пишет The Wall Street Journal.
По его данным, столкновения двух стран на северо-востоке Сирии происходят не ежедневно, однако они участилась. Это вызывает опасения.
«Стычки не связаны с применением силы», — говорится в тексте.
Издание отмечает, что в социальных сетях появились фотографии, на которых видно, как американские военные грузовики блокируют гражданские автомобили с российскими сотрудниками ЧВК.
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