Белый дом анонсировал переговоры с РФ по контролю над вооружением

В США заявили о планах начать переговоры по контролю над вооружением с Россией. об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен во время выступления в Вашингтоне.

Кроме того, он отметил важность проведения переговоров не только для России и США, но и для всего мира.

«Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам», — заключил О'Брайен.

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