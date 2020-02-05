Из сектора Газа по Израилю запущены три ракеты

Из сектора Газа были выпущены три ракеты по территории Израиля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии страны.

Ранее сообщалось, что на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги.

Поясняется, что после срабатывания сирен были засечены три запуска ракет из сектора Газа.

По данным государственного радио страны «Кан», все три ракеты разорвались в незаселенной местности.

О пострадавших или ущербе информации нет.

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