Россия начала изготовление С-400 для Индии

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Россия начала производство зенитных ракет С-400 для Индии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, изготовлением ракет будет заниматься концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Ожидается, что Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом.

«В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме», — сказал Мантуров.

Он добавил, что в Индии будет также создан учебный центр.