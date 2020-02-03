Минобороны сообщило о поставках в армию комплексов С-500 в 2020 году
В Министерстве обороны России заявили, что в 2020 году в российскую армию поставят новейшие ракеты для зенитной ракетной системы С-500 «Прометей», испытания которых прошли в прошлом году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра обороны Алексея Криворучко.
Известно, что в мире нет аналогов С-500.
«Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году», — сообщил замминистра.
Он также добавил, что основной задачей комплекса является борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории.
В ряде случаев С-500 может ликвидировать противника и на среднем участке.
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