Колонна военной техники Турции пересекла сирийскую границу
close
Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
По данным центра мониторинга, колонна состоит из 40 единиц бронетехники, в том числе танков, а также военной и логистической техники и военнослужащих.
Конвой движется в южном направлении, пункт его назначения неизвестен.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
— Турция захватила в Сирии боевика ИГ (организация запрещена в России), организовавшего теракт в России