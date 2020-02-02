Колонна военной техники Турции пересекла сирийскую границу

Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным центра мониторинга, колонна состоит из 40 единиц бронетехники, в том числе танков, а также военной и логистической техники и военнослужащих.

Конвой движется в южном направлении, пункт его назначения неизвестен.

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