CNN: США нанесли удар по террористической группировке в Йемене

Вооруженные силы США нанесли удар по террористической группировке «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация запрещена в России) в Йемене, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Целью атаки стал лидер ответвления группировки «Аль-Каида» Касим Аль-Райми. В настоящее время неизвестно, был ли он ликвидирован в результате удара. Власти США проводят мониторинг социальных сетей и мессенджеров для выяснения данной информации.

Группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове» неоднократно заявляла о намерении совершить нападение на позиции США.

«Аль-Каида» — международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и ряда государств.

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