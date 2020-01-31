Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции

На официальном сайте российского министерства обороны появился раздел, который посвящен Ялтинской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции.

Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции. На сайте опубликован целый пакет документов о подготовке советской армии к приему высокопоставленных гостей.

В документах рассказывается, что на встрече, состоявшейся в феврале 1945 года, принимались важные решения о принципах взаимодействия стран в послевоенное время и обговаривалось создание Организации Объединенных Наций (ООН).

Министерство также показало боевые директивы и доклад командующего эскадрой Черноморского флота Горшкова по вопросу проведения спецмероприятий на кораблях. Также представлены планы порта Ялты, встречи и проводки союзных транспортов, схемы организации связи флота, различные указания и документы. На всех листках есть гриф «Рассекречено».

Подчеркивается, что самым напряженным днем конференции стало прибытие на 28 самолетах американского президента Франклина Рузвельта и премьера Британии Уинстона Черчилля.

«Напряженность в работе была связана с тем, что все самолеты действовали на одной волне. Несмотря на это, пропусков, искажений при двусторонней радиосвязи не было, прием производился с первого раза», — говорится в документе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

— В Крыму открыли памятник бывшему президенту США