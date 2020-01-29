В Турции выдвинули США условие по поставке истребителей F-35

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Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в... Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в...
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в...
Peter Nicholls/Reuters

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты должны отправить американские истребители F-35 в Турцию или же вернуть за них деньги, передает РИА «Новости».

Эрдоган предложил два варианта развития событий. Он пригрозил, что, если американская сторона их не выполнит, то страна купит истребители в другом месте или сделают их сама.

«Если ни то ни другое, то мы в другом месте купим. Сами сделаем», — добавил он.

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