Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима
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Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) американской армии. Соответствующий пост размещен на странице в Twitter дипмиссии.
В сообщении, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста, говорится, что именно США освободили концлагерь.
После критики со стороны пользователей в посольстве признали свою ошибку, но первоначальный текст отредактирован не был.
В посольстве России в США назвали подобный инцидент бесстыдным переписыванием истории.
27 января 1945 года концлагерь «Аушвиц-Биркенау» освободила Красная армия.
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