Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима

Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) американской армии. Соответствующий пост размещен на странице в Twitter дипмиссии.

В сообщении, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста, говорится, что именно США освободили концлагерь.

После критики со стороны пользователей в посольстве признали свою ошибку, но первоначальный текст отредактирован не был.

В посольстве России в США назвали подобный инцидент бесстыдным переписыванием истории.

27 января 1945 года концлагерь «Аушвиц-Биркенау» освободила Красная армия.

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